مد أجل الحكم في طعون المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ 13 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قررت المحكمة المختصة، مد أجل حكمها في طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحق المتهمين لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

كانت المحكمة العسكرية، قضت العام الماضي بالسجن المؤبد لـ 112 متهمًا، والسجن 15 سنة لـ 3 آخرين، والسجن المشدد 10سنوات لـ 17 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ 22 متهما، والسجن 5 سنوات لـ 5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ 44 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 6 متهمين، فيما برأت المحكمة 80 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ محاولة اغتيال النائب العام المساعد.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي، بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليه.