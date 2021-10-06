الداخلية تكشف تفاصيل اصطدام توكتوك بسيدة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً سير إحدى مركبات "التوكتوك" عكس الاتجاه بطريق (الإسكندرية / مطروح) بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، واصطدامه بإحدى السيدات وفر هارباً.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/9/2021 حال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بالمنطقة محل الواقعة تلاحظ لهم سير إحدى مركبات "التوكتوك بدون لوحات معدنية" عكس الاتجاه واصطدامه بإحدى السيدات حال سيرها بالطريق.

وأمكن ضبط المركبة وقائدها وتبين أنه بدون عمل – له معلومات جنائية)، كما تم نقل السيدة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج "لإصابتها بكدمات متفرقه واشتباه في كسر باليد".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.