ضبط عصابة سرقة سيارات بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال استقلالهم إحدى السيارات وبحوزتهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – طبنجة صوت – 2 لوحة كرتونية مطبوع عليهما أرقام سيارة – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات كرهاً عن مستقليها مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، كما أضافوا بقيامهم بتثبيت اللوحات المعثور عليها بحيازتهم بقصد تضليل المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.