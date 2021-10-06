كشف لعز الاستيلاء على بيانات بطاقات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، سائق؛ استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني-خاصة بشخص سبق للمتهم العمل طرفه-واستخدامها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين -مقيم بمحافظة المنيا) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بإجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به والمربوطة على حسابه البنكي بمبلغ مالي "محدد" وتحميل قيمة تلك الشرائية على حسابه دون علمه.

أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق "سبق عمله طرف المجني عليه" -مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا) حيث استغل المذكور طبيعة عمله وقام بمغافلته والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به دون علمه، وعقب ذلك قام باستخدامها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة المنيا، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أنه عقب قيامه بإجراء تلك العمليات باستخدام بطاقة الشاكي، قام ببيع المشتريات في الأسواق والحصول على قيمتها المالية والتصرف في تلك المبالغ بشراء (سيارة ملاكي – دراجة نارية – عدد من الهواتف المحمولة – شاشة عرض-عقد بيع ابتدائي لوحدة سكنية)، وبإرشاده تم ضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.