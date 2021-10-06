محكمة النقض تؤجل نظر طعون قاتلي مندوب شرطة لـ 2 يناير المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من المتهمين في واقعة استشهاد مندوب شرطة وإصابة ضابط شرطة برتبة نقيب شرطة، في مواجهة بين المتهمين والقوات الشرطية بمصر الجديدة لجلسة 2 يناير المقبل.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما بحقهم بالإعدام شنقاً، وألغت محكمة النقض حكم الإعدام وتنظر الأن موضوع القضية من جديد.

وكشف أمر الإحالة بالقضية بأن المتهمون تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الأمن بنطاق دائرة مصر الجديدة، بسبب تصدي القوات الأمنية للمتهمين بمحاولة سرقة محل ادوات كهربائية، مما نتج عن وفاة مندوب الشرطة في الحال، وإصابة نقيب الشرطة بإصابة في بطلقة في القدم من سلاحي طبنجة وفرد خرطوش، استخدمها المتهمون في الجريمة وفروا هاربين بعد جريمتهم.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها بعد تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبمناقشتهم عما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الجريمة محل التحقيق وباشرت النيابة العامة التحقيقات بالقضية، مسندة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في قتل آخرين، كما اقترنت جريمتهم بالسرقة.