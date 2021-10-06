شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: حرب أكتوبر نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر ورمز لشموخ مصر وعزتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نحتفل اليوم معا بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر.. يوم العزة والكرامة .. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من من امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".

وأضاف خلال كلمته بالندوة التثقيفية "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، :"ستبقى حرب أكتوبر، نقطة تحول في تاريخنا المعاصر ورمزا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها".