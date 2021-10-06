أخبار مصر

الرئيس السيسى: هنفضل ننمى ونبنى ونعمر فى كل مصر.. وبكرة تشوفوا عطاء ربنا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: هنفضل ننمى ونبنى ونعمر فى كل مصر.. وبكرة تشوفوا عطاء ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تبذل جهودها من أجل البناء والتنمية، متابعا: "بتكلم بكل تواضع.. الدولة المصرية حكومة ومسئولين تبذل أقصى جهد في ظروف استثنائية مش علينا بس.. علي العالم كله.. وبنقول هنفضل ننمى ونبنى ونعمر في كل حتة فيكى يا مصر.. و مصر تستحق كده".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة "حرب أكتوبر.. العبور إلى المستقبل": "فيه تحديات وصعاب.. بفضل الله سبحانه وتعالى هنتجاوزها.. وبكرة تشوفوا عطاء ربنا لبلدنا.. وهتشوفوه علشان هو ربنا من فضلك يارب".

وتابع الرئيس السيسى فى نهاية كلمته: "شكرا وكل سنة وانتم طيبين.. دائما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا