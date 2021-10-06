شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "لن نترك أرضا يمكن تنميتها فى سيناء إلا وهنميها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجيه الشكر لأهالى سيناء قائلا: " لا انسى ان اشكر أهالى سيناء على ما قدموه.. وعايز أقولهم وأقولكم لا نترك أرض يمكن تنميتها في سيناء إلا وهنميها.. في كل سيناء.. سياحة زراعة صناعة تعدين.. أى حاجة لان ده حق سيناء علينا".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة "العبور إلى المستقبل": "حق سيناء علينا مش بس حق أهلها.. مش دى حتة من ارض مصر.. واحنا حريصين ونسعى بقوة لتنمية وتطوير كل مصر".