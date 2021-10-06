شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فقرة فنية خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التى تقام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض فقرة فنية تضمنت أغانى وطنية من كورال أطفال وشباب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين المصريين والعرب.

وتأتى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة "العبور إلى المستقبل"، فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.