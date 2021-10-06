شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: حركة تطوير الدولة المصرية ستكون مستمرة بلا توقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الهدف دائما محاولة تقسيمنا وزرع الخلاف بينا على أي شكل من الأشكال وضعا في الاعتبار أنه مفيش حاجة واحدة لازم يبقى فيه اختلاف وتنوع وتعدد، متابعا: "مفيش حاجة اسمها أنا اللى صح وغيرى غلط.. وممكن يقول انا صح واللى قدامى صح والنقاش يهدف لكده.. واحنا بنتعامل مع بعضنا البعض لازم أننا نكون على قلب راجل واحد".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "عملية تطوير الدول فيها حركة مستمرة لا تتوقف أبدا ولو توقفت يبقى فيه مشكلة في الدولة.. وإن شاء الله لا يكون موجودا هذا التوقف في مصر".