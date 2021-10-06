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الرئيس السيسى: الشعب المصرى قدم للجيش كتير وجه الدور إنه يرده دلوقتى

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصرى قدم الكثير لجيشه، مضيفا: "عاوز أقول للمصرين أنتم قدمتوا للجيش كتير وافتكر كلمة من سيادة المشير وأنا صغير قال: الشعب ده وقف في طابور علشان سلع غذائية لأجل أن احنا في الجيش".

وأضاف الرئيس خلال الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة: وهو قال دايما فضل شعب مصر على جيش مصر ابدا لن ينسى، متابعا: "انك تقف جنب حد قوى طبيعى وحد محتاج وضعيف محدش بيفرض عليك كده.

ووجه الرئيس حديث للمصريين: أنا بقول للمصريين اللى انتوا عملتوه مع الجيش جه الدور اللى جيشكم بيرده دلوقتي بعمل غير مسبوق".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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