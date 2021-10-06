شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الشعب المصرى قدم للجيش كتير وجه الدور إنه يرده دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصرى قدم الكثير لجيشه، مضيفا: "عاوز أقول للمصرين أنتم قدمتوا للجيش كتير وافتكر كلمة من سيادة المشير وأنا صغير قال: الشعب ده وقف في طابور علشان سلع غذائية لأجل أن احنا في الجيش".

وأضاف الرئيس خلال الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة: وهو قال دايما فضل شعب مصر على جيش مصر ابدا لن ينسى، متابعا: "انك تقف جنب حد قوى طبيعى وحد محتاج وضعيف محدش بيفرض عليك كده.

ووجه الرئيس حديث للمصريين: أنا بقول للمصريين اللى انتوا عملتوه مع الجيش جه الدور اللى جيشكم بيرده دلوقتي بعمل غير مسبوق".