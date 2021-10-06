شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء سمير فرج.. ذكريات أبطال نصر أكتوبر العظيم "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، أحد المواقف التي جمعته بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء خدمتهما في الجيش.

وقال اللواء فرج خلال الندوة التثقيفية الـ 34 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "عمرى ما ذكرت هذا الموضوع في حيات حتى لا يقال أنى أتملق ..ومش هتكلم عن الموضوع تاني..لكن إسمحلى سيادة الرئيس أتكلم المرة دي:"لما رحت الكتيبة ، الملازم اول عبدالفتاح السيسي قعدنا سنة ونصف مع بعض ، كتبت التقرير السري والقوات المسلحة مش زى المدنيين والكتيبة 34 أربعة ياخدوا امتياز..الملازم أول الوحيد اللى خد امتياز هو الملازم أول عبدالفتاح السيسى.