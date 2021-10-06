شكرا لقرائتكم خبر عن شاعرة فلسطينية بالندوة التثقيفية: "فخورة إن الأمة العربية فيها جيش كجيش مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الشاعرة الفلسطينية الشابة ميس عبد الهادي، عن فخرها الشديد بالجيش المصري، وقالت: "وأنا في طريقى إلى مصر الحبيبة أول لما شوفت الجندي المصري أقسم بالله حسيت بأمن وسعادة لا توصف".

وأضافت خلال الندوة التثقيفية الـ 34 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي: "انا فلسطينية عاشقة للجيش المصري فخورة جدا ان الامة العربية فيها جيش كجيش مصر".

وألقت الشاعرة الفلسطينية الشابة قصيدة بعنوان "عزيز على القلب أكتوبر" وكانت كالتالى:"

عزيز على القلب أكتوبر فذكراه عطر الشذي ينشر

زمان البطولة لا يمحي.. فيبقا جميلا لنا يذكر

بسيناء العروبة كان اللقاء وسورية العزم لا تقهر..يدكون في حاميات العدو فصالوا وجالوا كذا دمروا

يقودهم أنور باسل بنصر سياتي اذى ادبروا ..وجند هناك يريد الشهادة سطر في المجد ما سطروا

تزلزل قلب العدو اللئيم فجنديهم قبره يحفر ..وها لهم حزم ذاك الهجوم وقالوا على الرعب لا نصبر

وجيش الفدى انتم يا رفاق مدى الدهر في ساحنا تذأر رفعتم الى النجم هاماتنا شمخنا وطأطأ من غيروا

أيا مصر طوبى لاهل قضوا لنيل الشهادة او حرروا..اذا رغب الخصم في حربنا نلبي وفى السلك لا نفتر

بسيناء ارهابهم ماثل وبطل شديد لهم يقهر..وحرب تجر السلام وتصنع مستقبل يبهر

ستبقى لنا مصر في عهدنا بعهدك سيناء لا نكسر ..رئيس يسير على خطوهم فبورك درب لهم

نحيك من بلد الثارين واحلامهم طفلة تكبر..لهذا نمجد ذكرى الفدا عزيز على القلب أكتوبر جيش مصر لكم مني ألف تحية.