شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يشهد الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل" فى ذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها حضور الرئيس السيسى الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل" التى تزامنت مع احتفالات نصر أكتوبر فى ذكراه الـ48.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

شاعرة فلسطينية بالندوة التثقيفية: "فخورة إن الأمة العربية فيها جيش كجيش مصر"

عبرت الشاعرة الفلسطينية الشابة ميس عبد الهادي، عن فخرها الشديد بالجيش المصري، وقالت: "وأنا في طريقى إلى مصر الحبيبة أول لما شوفت الجندي المصري أقسم بالله حسيت بأمن وسعادة لا توصف".

الرئيس السيسى لنجل الروائى جمال الغيطانى: "والدك كان صديقا عزيزا"

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيه رسالة شكر للمشاركين في ندوة حرب أكتوبر، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، متابعا: "عمر الشر مهما كانت قدرته يقدر يهزم الخير.. مش ممكن.. دى سنن ربنا في الوجود.. الشر استثناء والخير القاعدة.. وعمر الاستثناء ما يهزم القاعدة.. قاعدة الخير الباقية.. ومن هنا بتكلم مع أهالى سيناء.. وربنا يقدرنا نرد بالبناء والتنمية والتعمير".

الحكومة تنفى تقسيم أيام حضور الطلاب بالعام الدراسى الجديد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مُوضحةً أن الحضور بالمدارس سيكون نظامياً وبحضور كامل للطلاب بالمدارس على مدار العام الدراسي، مُشيرةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مع استمرار العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كافة أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

الرئيس السيسى لأهالى سيناء: "بنحاول نشكركم ونرد جميلكم علينا كلنا"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيس، رسالة إلى الأهالى في سيناء، قائلا: "طبعا أهالى سيناء لكم دور دائما كجزء من شعب مصر قبل 67 وبعد 67 وقبل 73 وبعد 73 وحتى الآن.. ويمكن الدولة المصرية مقدرتش في وقت من الأوقات تعمل الواجب مع أهالى سيناء.. لكن بنحاول نشكركم ونرد جميل أهل سيناء علينا كلنا".

اللواء سمير فرج للرئيس السيسى: "التخلص من الإخوان هيتكتبلك حتى بعد 100 سنة"

روى اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، أحد المواقف التي جمعته بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء خدمتهما في الجيش.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، حول أهم الجهود والأعمال التي بذلتها كل من اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال الربع الثالث من عام 2021.

صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض درجات الحرارة الصغرى وأجواء باردة ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة الصغري ليميل الطقس إلى البرودة بالإضافة إلى نشاط الرياح الذي يزيد من الاحساس ببرودة الطقس في آخر الليل.

الرئيس السيسى يوجه الشكر لمفيد شهاب: "استدعاء التاريخ يدوقنا طعم اللى اتعمل"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر إلى الدكتور مفيد شهاب، متابعا: "الندوة دى والحوار ده واستدعاء التاريخ بيدوقونا طعم اللى اتعمل.. اللواء دكتور سمير فرج لما يتكلم عن حرب أكتوبر هو بيدوق شبابنا والضباط اللى موجودين هنا اللى ماشافوش ده خالص.. استدعاء التاريخ وسرد الوقائع وقتها كانت حكاية كبيرة اوى.. حكاية طابا وحكاية التحكيم.. ووكنا وقتها بنقول يا ترى هنوصل لايه.. وهل هنقدر نكمل معركتنا دى.. ونسترد طابا كاخر قطعة من أرض مصر وتعود إلينا.

اللواء سمير فرج للرئيس: فخور إنى كنت معاك.. والسيسي: عمر العين ما ترتفع عن الحاجب

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تصريحات اللواء سمير فرج أحد أبطال أكتوبر ومدير الشؤون المعنوية الأسبق، وقوله: "أنا بفتخر إني كنت مع حضرتك في الكتيبة في يوم من الأيام"، ليعلق الرئيس: "لا أنا اللى كنت مع حضرتك".

دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ربيع الأول وتحدد ذكرى المولد النبوى

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، هلال شهر ربيع الأول للعام الهجري 1443، وتحدد موعد المولد النبوي الشريف.

توافد أسرة السادات ومواطنين على النصب التذكارى لإحياء ذكرى نصر 6 أكتوبر

وافدت أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وعدد من المواطنين، منذ قليل، على مقر النصب التذكارى بمدينة نصر لإحياء الذكرى الـ48 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.

تحويلات مرورية لتنفيذ بعض الأعمال بمحور التسعين الجنوبى

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحور التسعين الجنوبى لتفادى مياه الأمطار المتوقعة.. حيث ستتم أعمال الغلق الكلى لمحور التسعين الجنوبى فى الوصلة من أسفل كوبرى مشاة الشويفات "أمام بنك بلوم" وحتى تقاطعه مع شارع عمر بن عبدالعزيز للإتجاه القادم من الطريق الدائرى تجاه ميدان الماونتن فيو لتنفيذ أعمال رفع منسوب الرصف مع الإستبقاء على حركة الدخول يميناً تجاه شارع الأمل "مدخل الشويفات".

الإسكان: حياة كريمة ترفع قيمة المنتج المحلى.. وإلزام الشركات بعدم الاستيراد إلا للضرورة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لاستعراض موقف توفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والهيئة العربية للتصنيع.

الرئيس السيسى عن اللواء سمير فرج: "كان قائد كتيبتى واتعلمت منه حل المشاكل"

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى التحية إلى اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق، قائلا: "أوجه له التحية.. وكتير ميعرفوش الكلام ده وكتير من الجيش ميعرفوش الكلام ده.. اللواء سمير فرج كان قائد كتيبتي.. واسمح لى يا فندم أنى أتكلم .. عمرى ما ذكرتها في أي لقاء تليفزيوني.. وهذا الأمر اقدره لأنى مش رافضه.. دائما في الجيش الوحدة قائد.. لو القائد جاى يدير الوحدة قائد عظيم الوحدة تكون عظيمة والعكس صحيح".

السعودية تسمح لـ4 فئات بالسفر مباشرة لأراضيها وتطعيمهم خلال مدة الحجر

قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، إن وزارة الداخلية السعودية بدأت السماح لبعض الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التى يتطلب القدوم منها بقضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إلى السعودية على أن يطبق عليهم الحجر المؤسسى، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر.

تحويلات مرورية بالكوبرى المار أعلى الطريق الدائرى ومتجه لمحور طه حسين

عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير الحركة المرورية وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالكوبرى المار أعلى الطريق الدائرى المتجه لمحور طه حسين.. الأمر الذى يستلزم تحويل حركة السير من الطريق الرئيسى إلى طريق الخدمة فى الإتجاهين.

وزارة النقل تعلن تثبيت أول قطار على مسار مونوريل العاصمة الإدارية.. صور

أعلنت وزارة النقل تثبيت أول قطار مونوريل على مسار مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) أمام فندق الماسة عند محطة مدينة الفنون داخل العاصمة الإدارية الجديدة حيث أكدت الوزارة أن هذا المشروع يعتبر إحدى وسائل النقل الأخضر الحديثة.

رئيس الوزراء يتابع موقف المستشفيات والوحدات الصحية ضمن المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لمتابعة موقف المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التي يتم إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة، وعدد من مسئولي الهيئة.

وزير الإسكان: نفذنا 426 مشروعا مختلفا بسيناء ومدن القناة بمليارات الجنيهات

تزامناً مع الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزى للتعمير بالوزارة، قام خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بالعمل فى 426 مشروعاً لصالح سيناء ومدن القناة بمليارات الجنيهات، وذلك في إطار تكثيف الجهود لخدمة أهالى سيناء ومدن القناة، لما تمثله تنمية هذه المنطقة من أمن قومى لمصر، موضحاً أن تلك المشروعات تستهدف المساهمة فى تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للأهالى وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، وتسهيل الحركة، وربط سيناء بالوطن الأم.

مفيد شهاب بالندوة التثقيفية: وفد إسرائيل قال "طابا مصرية ولم نتوقع قدرتكم للدفاع عنها"

تحدث الدكتور مفيد شهاب، عضو هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا أمام التحكيم الدولى، عن تفاصيل مفاوضات إعادة طابا، مشيرًا إلى أن مصر لجأت للتحكيم الدولي، فلم يكن لديها أى استعداد للتفريط فى شبر واحد من أراضيها.

سى إن إن: إثيوبيا استخدمت طيرانها المدنى لنقل أسلحة خلال حرب تيجراى

كشفت شبكة سى إن إن الأمريكية أن الحكومة الإثيوبية استخدمت الخطوط الجوية التجارية للبلاد فى نقل أسلحة خلال الحرب الأهلية فى إقليم تيجراى، بحسب ما خلص تحقيق أجرته الشبكة.

تعرف على المدن المقرر طرح أراض بها لجمعيات الإسكان التعاونى

تشهد 12 مدينة جديدة طرح أراضى لتنفيذ مشروعات سكنية عليها لجمعيات الإسكان، حيث أعلنت هيئة تعاونيات البناء عن طرح قطع أراضى في 12 مدينة جديدة وهى "العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، مدينة بدر، العاشر من رمضان، 15 مايو، سلام مصر، شرق بورسعيد، برج العرب الجديدة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة".

إصدار طابعى بريد لتخليد ذكرى نصر أكتوبر وتكريم المشير طنطاوى

أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد طابِعَيْ بريد تذكاريين بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة؛ وذلك لتوثيق التضحيات الكبيرة التي تمت فى جميع المجالات وعلى كل الأصعدة.

الرى: البدء فى حملات كبرى لإزالة 163 ألف حالة تعد بمساحة 8.275 مليون متر مربع

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف ازالة التعديات على المجارى المائية والموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات.

"تعاونيات البناء والإسكان" تطرح قطع أراض فى 12 مدينة جديدة

أعلن الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فتح باب التقدم لحجز قطع أراضي لجمعيات الإسكان التعاوني الجادة في عدد من المدن الجديدة.

التعليم تطالب طلاب الثانوى العام بسداد رسوم تأمين التابلت استعدادا للدراسة

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب والمعلمين بالإدارات والمدارس بضرورة سداد رسوم تأمين التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية بمكاتب البريد المصري، وذلك حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية لأجهزة التابلت في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئى.

تعرف على أسعار حلاوة المولد النبوى الشريف بالأسواق

شهدت أسعار حلاوة المولد النبوى استقرارا هذا العام مقارنة بالعام الماضى، مع ارتفاع طفيف فى الأصناف التى تحتوى على مكسرات مستوردة، ويأتى ذلك فى ظل استقرار أسعار السكر وباقى الخامات على المصنعين.

4 لاعبين مصريين يتنافسون على لقب بطولة مستر أولمبيا غداً

يتنافس 4 لاعبين من المنتخب الوطنى لكمال الأجسام، وهم ممدوح السبيعى "بيج رامى" ومحمد شعبان وحسن مصطفى وأحمد الوردانى، للحصول على لفب بطولة مستر أولمبيا للموسم الجديد 2021، والمقرر انطلاقها غداً الخميس، ولمدة 3 أيام خلال الفترة من 7 حتى 10 أكتوبر الجارى، بالإضافة لعدد كبير من اللاعبين العالميين.

تعرف على نتائج يد الزمالك أمام الفرق الإسبانية قبل مواجهة برشلونة اليوم

يخوض فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فريق كرة اليد بنادى الزمالك مواجهة مهمة أمام برشلونة الإسبانى فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" فى السعودية، ويعول الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الإسبانى أوليفر روى على أصحاب الخبرات فى هذه المواجهة أمثال أحمد الأحمر وكريم هنداوى "كاتونجا" ويحيى الدرع.

مصدر بالقلعة الحمراء: الأهلى يفاوض جوكر بيراميدز لضمه مجانا

كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن مسئولى القلعة الحمراء فتحوا خط مفاوضات مع أحمد توفيق لاعب وسط بيراميدز للتعاقد معه بدءا من الموسم بعد المقبل 2022 / 2023 فى صفقة انتقال حر.

محمد صلاح يهدى قميصه رقم 10 لـ موسيمانى.. والأخير: أنت رمز لأطفال العالم

أهدى النجم محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى قميصه رقم 10 للمدير الفنى للنادى الأهلى بيتسو موسيمانى، ونشر موسيمانى مقطع فيديو من الحساب الرسمى لنادى ليفربول، ويظهر به جماهير الريدز وهم يهتفون باسم محمد صلاح، موجها رسالة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، حيث كتب "مو صلاح، شكرًا لك على القميص رقم 10 الذى أرسلته لى، أنا أشعر بالتواضع، أنت رمز وقدوة، وأمل للأطفال على مستوى العالم، ولقد أثبت أن ذلك أمر ممكن وقابل للتنفيذ".

محمد صلاح يقود التشكيل الأغلى فى الدوري الإنجليزي

تواجد النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول في التشكيل الأعلى قيمة في الدورى الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي 2021 – 2022، والتي تصل قيمتها إلى 955 مليون يورو.

الذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر.. حكاية بطل عاش مرارة الهزيمة وتذوق فرحة النصر .. سمالمان الوحشى غادر أرضا محتله وعاد إليها منتصرا.. جندى الصاعقة يروى لأحفاده تفاصيل يوم العبور العظيم

"سالمان الوحشى " أحد الجنود المقاتلين في سلاح الصاعقة، من الأبطال الذين عبروا القناة ورفعوا العلم على أرض سيناء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، وهو من أبناء شمال سيناء الذين اظلمت الدنيا في وجوههم عندما أصبح على واقع احتلال أرضه، ولكنه لم ييأس وواصل رحلته وهو شاب صغير باحثا عن العلم في محافظات مصر، وشاء القدر أن يتم تجنيده، ليصبح في طليعة القوات التي عبرت خط بارليف ليقبل تراب أرضه المحرر.

الذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر.. أبطال من ملحمة العبور المجيدة.. الشهيد الحى شارك فى حرب الاستنزاف وفقد نصف جسده وكرمه الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب.. وقاهر خط بارليف وأسد سلاح المهندسين يتحدث عن يوم 10 رمضان

تحل اليوم الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وهناك أبطالا ضحوا بدمائهم لتحقيق النصر، وعبروا بأرواحهم قبل أجسادهم قناة السويس، والتى لا تزال شاهدة على هذه البطولات، ومن بين الآلاف من شهداء حرب العبور، الشهيد الحى عبد الجواد مسعد سويلم المولود يوم 26 إبريل 1947 بعزبة أبو عمر مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، لأب يعمل فى قوات السواحل، والتى سميت حرس الحدود فيما بعد، له ثمانية أبناء أربع إناث وأربعة ذكور، ويحمل ثلاثة أنواط للشجاعة، منحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر نوط الشجاعة الأول، واثنين من الرئيس أنور السادات، وخلال الاحتفال باليوبيل الفضى لنصر أكتوبر عام 1998، مُنح ميدالية مقاتلى أكتوبر.

جميلات الفن على خط النار .. من تهريب السلاح للفدائيين إلى التضحية بالروح والأبناء .. أم البطل شريفة فاضل ضحت بأول فرحتها وكاريوكا من الفدائيين .. نادية لطفى جندى محارب وماجدة ضحت بالمال وكادت تحترق على الجبهة

دائماً يكون للفن دور كبير فى الأحداث الوطنية الهامة التى يمر بها الوطن، ويحرص نجوم الفن دائماً على أن يشاركوا فى هذه الأحداث الوطنية ليس فقط بالأعمال الفنية ولكن تتجاوزهذه المشاركة حدود الفن وقد تصل إلى حد التضحية بالنفس والوقوف على خط النارفى الأوقات الحاسمة فى حياة الوطن ومنها أوقات الحروب والأزمات.

أبطال حرب أكتوبر فى ضيافة ”الخليج 365” يروون أسرار معركة العبور والنصر.. اللواء محيى نوح: نفذنا 92عملية منها عمليات داخل إسرائيل.. اللواء الألفى: أسرنا 40 إسرائيليا.. الطيار المنصورى: نفذت مناورة الموت

احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، حرصت «الخليج 365» على استضافة عدد من أبطال حرب أكتوبر ممن كان لهم بطولات خاصة ونوعية خلال الحرب، وقدموا تضحيات كثيرة من أجل أن تتحرر سيناء، وكانوا يمثلون قادة لزملائهم وشركاء معهم فى النجاح، وكان الاختيار للأبطال ممثلا لبعض الأسلحة الرئيسية التى شاركت فى الحرب، فكان اللواء محيى نوح من سلاح الصاعقة المصرية، واللواء محمد زكى الألفى من سلاح المشاة، واللواء محمد محمد عبدالقادر، من سلاح المدفعية، واللواء طيار أحمد كمال المنصورى، من سلاح القوات الجوية، وكلهم كانت لهم بصمة واضحة ومردود كبير فى مجريات الحرب.