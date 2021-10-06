شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حاسبات والذكاء الاصطناعى حلوان يعتمد نتيجه الفصل الصيفى لهندسة البرمجيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور أسامة إمام، عميد كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي نتيجه الفصل الدراسي الصيفي 2020-2021 لبرنامج هندسه البرمجيات وكانت نسبه النجاح 92%.

وأوضح الدكتور أسامة أمام فى بيان ، أنه ومن المعلوم أن تخصص هندسة البرمجيات من أهم التخصصات الحديثة لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها، لافتا إلى أن أن تخصص هندسه البرمجيات برنامج متميز على مستوى العالم ويعتبر إضافة علمية لطلاب الكلية، حيث يعمل البرنامج منذ عام 2006 على تطوير خطط وبرامج التعليم للتعامل مع هذا التطور، وتقديم الأفضل والأحدث من الناحيتين العملية والنظرية، وتعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولاً من الأقسام الأخرى، بحيث يصبح الطالب أكثر دراية بكل ما يتعلق بمشروعات البرامج بدءً من متطلباتها إلى التحليل والتطوير والاختبار والصيانة، بحيث يمكن للطالب العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات، وكذلك أنواع مختلفة ومتعددة من البرامج. كما يهدف البرنامج إلى ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية القبول في البرنامج، ويلتحق الطالب بالتدريب المناسب منذ التحاقه من خلال شركات البرمجيات الكبرى، ما أضاف أثرًا وزخما إيجابيا لمستوى الطلاب في البرنامج في السنوات الأخيرة.

وتتمثل شروط القبول في البرنامج الحصول على شهادة الثانوية العامة حديثه، وأن يكون الطالب تم ترشيحه من مكتب التنسيق لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان أو أي كليه حاسبات واجتياز المقابله الشخصية.



يتم اخيار طلاب البرنامج بعد اجتياز المقابله الشخصيه حيث يجب أن يكون الطالب يتميز بصفات شخصيه تاهله لدخول البرنامج وهذه المهارات هي:



1. القدره علي صياغة المشكلة.

2. القدرة علي التحليل.

3. الإلمام بمبادئ علم الإحصاء.

4. القدرة على العمل الجماعي.

5. إجادة اللغة الإنجليزية.

ثم يتم تنميه هذه المهارات للطالب بعد التحاقه بالبرنامج لتجهيزه لسوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي.