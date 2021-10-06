شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفذ توسعه لطريق المنصورية من الهرم لكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تطوير وتوسيع طريق المنصورية بداية من كفر غطاطي بنطاق حي الهرم حتي اتجاه سعد زغلول بمدينة كرداسة بطول 4 كم تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق لإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

ووجه نائب المحافظ خلال جولته بسرعة تعديل ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتوسيع حتى يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وتابع الشهابى، يرافقه اللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة الوحدة المحلية، الحالة العامة للنظافة والأشغالات بقرية أبورواش بنطاق مركز ومدينة كرداسة، موجها برفع مستوي النظافة والأشغالات بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبو رواش.

وجاءت الجولة فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور المستمر علي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات ومتابعة مشروعات المحافظة الخاصة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلي مستوي من الخدمات لأهالي المحافظة.