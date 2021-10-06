شكرا لقرائتكم خبر عن سفير عُمان مهنئا بنصر أكتوبر: القوات المسلحة المصرية قدمت ملحمة فخر للأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، التهنئة لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر. وفق بيان صحفى للسفارة العمانية.

وقال "عبدالله الرحبي": "يسرني بمناسبة احتفال الأشقاء في جمهورية مصر العربية بيوم النصر في ذكراه الثامن والأربعين، أن أتقدم بالتهنئة لمصر قيادة وحكومة وشعباً".

وأضاف "الرحبي" في تهنئته لمصر: "تحية بشكل أخص للجيش المصري وأبطاله، الذين قدموا ملحمة فخر واعتزاز، تعد نموذجاً وفخراً للأمة استعادت به الكرامة، وستبقى هذه الروح ما بقيت الإرادة".