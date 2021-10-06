شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات حياة كريمة فى أسوان.. يستفيد منها 472 قرية وعزبة ونجعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستفيد محافظة أسوان كغيرها من محافظات مصر من البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، حيث يتم تنفيذها فى 3 مراكز هى نصر النوبة و كوم أمبو وإدفو، وتضم تلك المراكز حوالى 31 وحدة قروية و103 قرية رئيسية و 369 عزبة وكفر ونجع .

”الخليج 365” يوضح أبرز مشروعات حياة كريمة فى أسوان، والتى ستسهم فى إحداث نقلة كبيرة فى حياة المواطنين بالقرى المستهدفة كما يلى:

1- تمكنت المحافظة من توفير 389 قطعة أرض للمشروعات المستهدفة، وجاري الانتهاء من توفير أخر 8 قطع مطلوبة بالتنسيق مع جهات التنفيذ بعد معاينة الصلاحية الفنية للقطع المقترحة.

2- المشروعات الجارية فى المراكز الثلاث المستهدفة وفرت حوالى 3500 فرصة عمل حتى الآن لأبناء المراكز.

3- يجري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي على مستوى معظم الوحدات.

4- تم الانتهاء من معظم مشروعات مد وتدعيم خطوط مياه الشرب، وجارى تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد مياه الشرب.

5- تستعد شركات الغاز الطبيعي لبدء الأعمال في بعض قرى مركز كوم امبو.

6- يجري تنفيذ 31 مجمع حكومي و31 مجمع زراعي بالمحافظة، بالإضافة الي عدد من المجموعات الصناعية الحرفية.

7- يجرى تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم ( انشاء مدارس جديدة – توسعة مدارس قائمة – صيانة مدارس".

8- يتم تنفيذ عدة مشروعات لتبطين الترع بنطاق المراكز المستهدفة.

9-جاري الانتهاء من تطوير كافة المنشآت الصحية بالمحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

10- جاري التجهيز لعمل صيانة خفيفة لبعض المنشآت الصحية التي لن تدخل المنظومة.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه بضرورة الالتزام بمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة خاصة فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة، وتنفيذ تلك المشروعات وفقاً لأفضل معايير الجودة المطلوبة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، مشيراً إلى أهمية المتابعة الميدانية لتلك المشروعات على أرض الواقع لتذليل وحل أى معوقات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ.