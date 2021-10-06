شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تلجأ إلى الفترتين الدراسيتين لتقليل كثافة الفصول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإدارات التعليمية والمدارس، إعداد جداول الحضور للطلاب استعدادا للعام الدراسى الجديد الذى ينطلق السبت 9 أكتوبر الجارى، حيث وضعت المدارس الجداول تتضمن توزيع الطلاب على فترتين دراسيتين خلال اليوم لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بحيث يحضر عدد من الصفوف الدراسية صباحا وباقى الصفوف يحضر فترة مسائية بعد الثانية عشرة ظهرا.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مُوضحةً أن الحضور بالمدارس سيكون نظامياً وبحضور كامل للطلاب بالمدارس على مدار العام الدراسي، مُشيرةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مع استمرار العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كافة أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو توزيع حضور الطلاب على عدد أيام الأسبوع، مع إمكانية تطبيق نظام الفترتين حسب الأعداد ومساحة المدارس بعد العودة إلى مديري المديريات التعليمية.