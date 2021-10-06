شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنظم تدريبات لمعلمى الصف الرابع الابتدائى على المنهج استعدادا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة في مركز تطوير المناهج والتقويم التربوي بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، تدريبات لمعلمي الصف الرابع الابتدائي من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بجميع أنحاء الجمهورية على المنهج الدراسي الجديد، في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن خطة الوزارة استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022.



وأوضحت الوزارة، أن التدريبات استهدفت ما يقرب من 80 ألف معلم بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية، حيث تم تدريب المعلمين في تخصصات الرياضيات والعلوم بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري، ومعلمي الدراسات الاجتماعية والمجالات المهنية بالتعاون مع شركة ناشيونال جيوجرافيك وخبراء مركز المناهج.



كما تم تنظيم تدريبات لمعلمي المجال الصناعي والزراعي والاقتصاد المنزلي والإعلام التربوي والمكتبات، كذلك تم تدريب معلمي الحاسب الآلي وأخصائي التطوير الذين كلفوا بتدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تنظيم محاضرات تدريبية للمعلمين حول أنشطة التوكاتسو بحضور وفد ياباني بالتعاون مع وحدة المدارس المصرية اليابانية.



وتطرقت التدريبات إلى شرح كيفية التعامل مع بنك المعرفة المصري والمنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن شرح محاور وأهداف مخرجات التعلم في كل من المواد المستهدفة.