شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: اهتمام القيادة السياسية بنا يلقى على عاتقنا مسئوليات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، إن مهندسى مصر أثبتوا كفاءة عالية خلال السبع سنوات الأخيرة مقارنة بزملائهم في كافة دول العالم، لافتا إلى أن سواعد مهندسي مصر هي من قامت ببناء الجمهورية الجديدة ودعمت كافة المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات كالطرق والنقل وملف الطاقة الذي شهد طفرة كبيرة ومشروعات الاسكان والبترول وتعمير القري المصرية الجديدة كل ما شهدته مصر من اعجاز حقيقي خلال هذه السنوات دعمه المهندس المصري قاطرة التنمية.

وأوضح ضاحى، خلال كلمته بالحفل السنوى الذى تقيمه نقابة المهندسين بالفيوم برئاسة المهندس هشام والي، أن هذا مالمسه المهندسين خلال فعاليات المبادرة الرئاسية ،حياة كربمة، التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعمير الريف المصري، لافتا إلى أن اهتمام القيادة السياسية بالمهندسين يلقي علي عاتقهم مسئوليات كبيرة.

وناشد نقيب المهندسين الخريجين الجدد ببذل المزيد من العمل والجهد والعطاء من اجل مصر، وكشف ضاحي عن نجاح دور النقابة العامة للمهندسين ممثلة في هيئة المكتب في انهاء الاجراءات الخاصة بإنشاء نادي للمهندسين بالفيوم ليكون ملتقي لكافة المهندسين.

فيما أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، ان علم الهندسة قائم علي التخيل والابداع مقترنا بالدقة في العمل، لافتا ان حجم المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تحدث في مصر في كافة المجالات إنما هي نتاج إرادة وعزيمة لمهندسين وطنيين شرفاء، مشيرا ان المشروعات التي تشهدها المبادرة الرئاسية ،،حياة كريمة،، خير دليل علي مايحدث من تطور وتقدم بمختلف الأصعدة والقطاعات .

واعرب الانصاري عن سعادته البالغة للمشاركة في الحفل السنوي الذي تقيمه نقابة مهندسي الفيوم لتكريم أبناءها المتفوقين علميا والذي يتزامن مع الاحتفالات بذكري انتصار اكتوبر المجيدة، لافتا الي ان مصر زاخرة بالعديد من الكوادر الهندسية الذين شاركوا في البناء والتنمية في مختلف ربوع مصر .

جاء ذلك، خلال الحفل السنوى الذى تقيمه نقابة المهندسين بالفيوم برئاسة المهندس هشام والي لتكريم أبناء المهندسين المتفوقين علميا في الشهادات العامة والحاصلين علي درجات الماجستير والدكتوراة وحديثي التخرج والمهندسين المحالين علي المعاش وتكريم أسر المتوفين من المهندسين.















