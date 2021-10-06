شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل رحلة سياحية جديدة من روسيا تقل 156 راكبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى الرحلات التابعة لشركة Siberia AIR LINES التابعة لوكالة NEW STAR قادمة من مطار ديميدوفو بروسيا، وعلى متنها 156 راكبا، وذلك فى إطار الجهود المشتركة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى مع كافة قطاعات الدولة المصرية من أجل تنشيط الحركة الجوية، وحركة السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

وحرص فريق عمل إدارة مطار الغردقة ومحطة مصر للطيران للخدمات الأرضية علي استقبال ركاب الرحلة الجديدة والترحيب بهم بالورود والتورتة وتقديم كافة التسهيلات والخدمة الأرضية لوصول الرحلة الاولي لشركة Siberia AIR LINES، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين.