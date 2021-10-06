شكرا لقرائتكم خبر عن "جيش مصر الأبيض".. 17 شهيدا من الأطباء فى حرب أكتوبر 1973 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يأت وصف "جيش مصر الأبيض" صدفة، ولم يكن وليد لما قدمته الفرق الطبية منذ بداية جائحة كورونا من بطولات، بل يُثبت دائما عبر التاريخ أصحاب البالطو الأبيض أنهم موجودين كحائط صد لتقديم يد العون وقت الحاجة لهم.

وفى معركة العاشر من رمضان 1393 هجريا – 6 أكتوبر 1973، كان "أطباء مصر" كتفا بكتف بجوار الجنود والمقاتلين، يتحركون أسفل النيران، بالدواء سلاحهم يحاولون إنقاذ مصابى الحرب من جنودنا الأبطال، حتى دون من بينهم نحو 17 طبيبا شهيدا أسمائهم ضمن شهداء معركة النصر والكرامة للدفاع واستعادة جزء من أراضى مصر.

وفى الذكرى الـ48 من حرب أكتوبر، ينشر ”الخليج 365”، أسماء الـ17 طبيبا شهداء حرب أكتوبر، والذين وثقت النقابة النقابة العامة للأطباء أسمائهم بلوحة شرف داخل مقرها،:

1- دكتور لويس عجايبى.

2- دكتور عادل إبراهيم أبو سنة.

3- دكتور رشاد مرزوق تادروس.

4- دكتور فتحى المتولى حلاوة.

5- دكتور حسين صبرى أحمد.

6- دكتور كمال لبيب شنودة.

7- دكتور سمير وهبه كراس.

8- دكتور شريف رمزى عباس.

9- دكتور نبيل فهمى.

10- دكتور مجدى زكى مسعود.

11- دكتور صفوت زارع محروس.

12- دكتور السيد محمد حسين قاسم.

13- الدكتور حسن حافظ أحمد شيبوب.

14- الدكتور حسن محمد مصطفى رشدى.

15- الدكتور نبيل عبد الحميد الحمامى.

16- الدكتور محمد أيوب حسين.

17- الدكتور رضا فؤاد غالى.