أبرزها 42 طن مواد غذائية.. ضبط 1293 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1293 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن فرع إحدى شركات تجارة الجملة، بمحافظة سوهاج، بحوزته (25 طن "أرز تمويني") غير صالح للاستهلاك الآدمي لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكسر والشوائب، قدرت بـ 200000 جنيهاً، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن، بمحافظة الشرقية، بحوزته (6,5 طن "دواجن ومقطعاتها") بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتحتوي على "سائل انفصالي دموي – حروق تجميد "وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة، بحوزته (9,6 طن "سكر حر – أرز أبيض") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على نسبة شوائب وأتربة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.