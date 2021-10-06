إحباط ترويج مليون قطعة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة (مالك مخزن تابع لإحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، بحوزته (مليون و116 ألف قطعة مستلزمات طبية "قفاز طبي – شرائط اختبار حمل غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهولة المصدر") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.