ضبط موظفة طلبت رشوة مالية في ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط موظفة لقيامها باستغلال موقعها الوظيفي بطلب مبالغ مالية من مواطن على سبيل الرشوة مقابل إجراء المعاينة والرفع المساحي للوحدة الخاصة بشركته.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغاً من مدير إحدى الشركات – مقيم بمحافظة بورسعيد يفيد بقيام موظفة بإحدى المصالح الحكومية بمحافظة بورسعيد باستغلال موقعها الوظيفي بطلب مبالغ مالية منه على سبيل الرشوة مقابل إجراء المعاينة والرفع المساحي للوحدة الخاصة بشركته، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو في حقها بالإتجار بالوظيفة العامة وطلبها وحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين على النحو المشار إليه، وتعمدها عرقلة إتمام الإجراءات وإنهائها لحين تقاضيها مبالغ مالية أخرى من الشاكي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية، تم ضبط المتهمة وبحوزتها (مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي - هاتف محمول) وبفحص الهاتف اتضح أنه محمل بالعديد من المحادثات على تطبيقي "واتس آب ، ماسنجر" بينها وبين العديد من المواطنين تدل على طلبها وحصولها على مبالغ مالية منهم على سبيل الرشوة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.