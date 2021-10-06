ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة بدون ترخيص ومخدرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم بدائرة القسم ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الفودو - كمية من مخدر الأستروكس - 250 كيس بلاستيكي بداخله مادة مخدرة " يتم خلطها بالتبغ" - ميزان حساس - 3 هاتف محمول - مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.