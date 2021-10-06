أخبار مصر

ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة بدون ترخيص ومخدرات في القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم بدائرة القسم ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الفودو - كمية من مخدر الأستروكس - 250 كيس بلاستيكي بداخله مادة مخدرة " يتم خلطها بالتبغ" - ميزان حساس - 3 هاتف محمول - مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا