بعد 9 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" بالجيزة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت بقيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمكاتب الإدارية بأسلوب "كسر الباب" متخذان من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 9 وقائع بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

كما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" ( 3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، وأمكن ضبطهم وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.