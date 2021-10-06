ضبط مصانع ومخازن لإنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر، مما يؤثر على جودة وسلامة تلك المنتجات ويؤدى استهلاكها إلى التأثير سلباً على سلامة وجودة المحاصيل الزراعية والصحة العامة للمواطنين بنطاق محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبط الاتي ( 4مصانع – 3 مخازن ) عشوائية وبدون ترخيص وكذا (المديرون المسئولون عنها)، حيث يتم من خلالها تصنيع (البسكويت - الحلوى - الكيماويات اللاصقة - الأكياس البلاستك - تداول ولاعات الغاز والخردوات والمنتجات الورقية - حفاضات الأطفال - مواد غذائية ) ، وقد بلغ إجمالي المضبوطات (8 طن و24480 قطعة مواد غذائية مجهولة المصدر - 3٫6 طن غراء يُستخدم في لحام المواسير البلاستيك مجهولة المصدر - 1٫3 طن أكياس بلاستيك مجهولة المصدر – 360 كيلو جرام و262٫200 قطعة مناديل وحفاضات أطفال مجهولة المصدر - 34500 قطعة ولاعات وبطاريات جافة ومادة لاصقة مجهولة المصدر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.