بأسلوب انتحال الصفة.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات الموطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات الموطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بالقاهرة.

تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم) يفيد بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه 5 أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص"، وادعوا بأنهم رجال شرطة ، وقاموا بتفتيشه والاستيلاء منه على مبلغ مالي ولاذوا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق والمستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وعثر بحوزتهم على (2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار – جهاز اتصال لاسلكي "نموذج غير حقيقي" – مبلغ مالي- قيد "بلاستيك").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات الواقعة المشار إليها ووقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.