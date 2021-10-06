بزعم توظيفها.. ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم بالغربية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 5 أشخاص ، مقيمين بمحافظة الغربية يفيد بقيام صاحب مكتب مقاولات، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المقاولات والإنشاءات مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على أموال الشاكين، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون ردها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.