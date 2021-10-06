ضبط مدير عام لطلب رشوة من سيدة مقابل التصديق لها على صور شهادات دراسية مزورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مدير عام بإحدى الجهات الحكومية بمساومتها وطلب رشوة من سيدة مقابل التصديق لها على صور شهادات دراسية مزورة .

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من إحدى السيدات يفيد بقيام مدير عام بإحدى الجهات الحكومية بمساومتها وطلب رشوة منها مقابل التصديق لها على صور شهادات دراسية مزورة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية، تم ضبط المذكور وضبط بحوزته صور شهادات دراسية مزورة باسم الشاكية وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الفساد والاستغلال الوظيفي.