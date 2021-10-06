عبد الله عصر رئيسًا "تشريعية الشيوخ".. والعناني وغازي وكيلَين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أسفرت انتخابات تشكيل مكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، عن فوز المستشار عبد الله عصر رئيسًا، والدكتور محمد العناني وكيلًا، وباهر محمد أمين غازي وكيلًا، وفاز فرج فتحي فرج بأمانة السر.

كان المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، بعدما دعا اللجان النوعية بالمجلس إلى إجراء انتخابات تشكيل هيئات مكاتبها.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة ثانية اليوم؛ لإعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وافتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح الباب لتلقي الطعون.