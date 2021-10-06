رئيس "بحوث الصحراء" يبحث مع مسئولين من "العربية للتنمية الزراعية" التعاون لتحقيق التنمية بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بحث الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء مع الدكتور كامل مصطفى رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والدكتور رضا محمد خبير الموارد الوراثية النباتية بالمكتب الإقليمي للمنظمة أوجه التعاون بين المركز والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وقال زغلول - خلال الاجتماع - إن هذا التعاون يأتي ضمن أنشطة البرنامج البحثي "دمج أبناء سيناء" وتعزيز دورهم في المجالات الزراعية والتنموية.

وأضاف أن هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة وخدمات الوزارة والمركز، وإقامة وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية لأبناء سيناء ونشر أحدث أساليب التكنولوجيا الزراعية بشبه جزيرة سيناء ومساعدة المنتجين الزراعيين على تبنيها وتطبيقها في فترة وجيزة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنمية الشاملة بسيناء، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.​