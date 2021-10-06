السيسي: السادات تجاوز أدبيات عصره بمبادرة السلام.. وأدعو قادة الدول العربية للاقتداء به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس الراحل أنور السادات، استطاع بطرحه مبادرة السلام مع إسرائيل، أن يتجاوز أدبيات عصره، وهو ما أثبته الواقع بعد أكثر من 40 عاما.

وأضاف خلال الندوة الثقيفية للقوات المسلحة: فيه جدار تاني محدش اتكلم عنه، دايما أدبيات كل عصر تشكل حاجز لصناع القرار في كل عصر، لأنها قد تكون واضحة لهم لاقتحامها، لكن هو بيتكلم على أدبيات مستقرة، قرار الرئيس السادات واستعداده للسلام، هو قدرة على تجاوز أدبيات العصر، والطبيعي نعمل كده، وأي حاجة غير كده تبقى مش طبيعية، اللي يقدر يشوف هذا الأمر ويتجاوز هذه الأدبيات ويتحدى عدم قدرة الكثير على رؤية هذا الاختراق، الرئيس السادات كان ممكن أن يرى هذه الأدبيات والمفاهيم لن تستمر بعد حرب أكتوبر ولا بد أن يتم تجاوزها بمفاهيم جديدة، اللي أثبتها بعد كده بـ40 أو أكثر إن الواقع اللي بقى موجود بيأكد هذه القراءة واقتحام هذه الحاجز كان سابقا لعصره.

أتمنى إن زي ما الرئيس السادات شاف ده، كتير من قضايا من منطقتنا والحكام العرب، يقدروا يتجاوزا أدبيات وينتقلوا إلى أعماق أكثر من كده.