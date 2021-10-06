السيسي: مصر لا تنسى وقوف الأشقاء العرب وقت النكسة وحتى اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لا تنسى وقوف أشقائها من الدول العربية وقت نكسة 67 وحتى اليوم من خلال عمليات الإقراض لتنفيذ بعض المشروعات.

وأضاف السيسي خلال الندوة التثقيفية: كل التحية للشعب المصري اللي قبل أكتوبر وبعدها بيقدم التضحيات، وبقدم التحية لكل الشعب المصري بكل طوائفه، وبوجه التحية للشعوب العربية التي وقفت بجانب مصر، خلال أزمة 67 مصر وقف جنبها رجال بالمال والسلاح، وقدرنا نعبر إلى أكتوبر، ولن ننسى لهم ذلك، هم قدموا لنا الكثير خلال الفترة الصعبة التي مرت على مصر حتى في الفترة الخاصة بـ30 يونيو و3 يوليو، ويمكن أن بسجله هنا للشعب المصري وبقول نحن لن ننسى الفضل، ولما كنا بنفتتح محطة بحر البقر، قولنا إن ده من الصندوق العربي الكويتي أو السعودي أو الإماراتي، هي اللي إدتنا فلوس بائتمان ميسر ولهم مني كل الشكر والتقدير.