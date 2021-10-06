بعد الصناعة.. أبوهشيمة يفوز برئاسة "شباب ورياضة" الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

فاز أحمد أبو هشيمة، برئاسة لجنة الشباب والرياضة في انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، وأحمد دياب "وكيلًا"، وشريف الجابري وكيلًا، ومحمد عمارة "أمينًا للسر".

وأظهرت المؤشرات استمرار لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بنفس تشكيل هيئة مكتبها، كما كان في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول؛ حيث فاز يوسف السيد عامر برئاسة اللجنة، ومحمد سليم ونادر نسيم وكيلَين، وخضرة سالم أمينًا للسر.

وكان أبوهشيمة قد تولى في دور الانعقاد الأول منصب وكيل لجنة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعقب فوزه، أكد أبو هشيمة أن مصر تعيش أزهى عصور الاهتمام بالشباب والرياضة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يضاعف مهام اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وكشف أبو هشيمة عن عدد من الملفات ومشروعات القوانين والمبادرات المتعلقة بدعم الشباب وتطوير الرياضة ستبحثها اللجنة خلال الفترة المقبلة.​