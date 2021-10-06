شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لنجل الروائى جمال الغيطانى: "والدك كان صديقا عزيزا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيه رسالة شكر للمشاركين في ندوة حرب أكتوبر، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، متابعا: "عمر الشر مهما كانت قدرته يقدر يهزم الخير.. مش ممكن.. دى سنن ربنا في الوجود.. الشر استثناء والخير القاعدة.. وعمر الاستثناء ما يهزم القاعدة.. قاعدة الخير الباقية.. ومن هنا بتكلم مع أهالى سيناء.. وربنا يقدرنا نرد بالبناء والتنمية والتعمير".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "الشعر جميل جدا.. ودائما كلامه رائع ويقدر يقدم أحاسيس.. شكرا جدا جدا وشكرا جزيلا لكم".

وواصل الرئيس السيسى موجها كلامه للمستشار محمد جمال الغيطاني، نجل الروائي الكبير الراحل جمال الغيطاني: "طبعا أنت متعرفشى إن الوالد كان صديق عزيز ليا.. الأستاذ جمال واستمتعت كثيرا بالكلام معاه والوطنية المتدفقة دائما.. خلى بالك احنا من منطقة واحدة".