شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لأهالى سيناء: "بنحاول نشكركم ونرد جميلكم علينا كلنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيس، رسالة إلى الأهالى في سيناء، قائلا: "طبعا أهالى سيناء لكم دور دائما كجزء من شعب مصر قبل 67 وبعد 67 وقبل 73 وبعد 73 وحتى الآن.. ويمكن الدولة المصرية مقدرتش في وقت من الأوقات تعمل الواجب مع أهالى سيناء.. لكن بنحاول نشكركم ونرد جميل أهل سيناء علينا كلنا".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "أنتم جزء من الشعب واللى عملتوه في فترة من أقصى الفترات.. وكتير مننا لازم يفهم منا العيش في كنف الاحتلال وتقوم بتقديم الدعم وتعرض حياتها للخطر من أجل تقديم الدعم.. نستمر في دعم سيناء واتاخرنا في هذا الأمر.. وإذا كان اتاخرنا 30 سنة عن التنمية في سيناء.. بفضل الله نتجاوز المدة دى.. وكأن سيناء يتم تعميرها بقالها 30 سنة".

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتورة "ياسمين" فتاة مصرية بدوية، من شمال سيناء، عن أهالى سيناء قائلا: "مش هنسى الدكتورة ياسمين احنا نتألم وانتم شوفتم مش بس الناس في سيناء اللى دفعت ثمن الإرهاب.. وكل الدولة المصرية وكل أسرة مصرية قدمت شهيد أو مصاب وكل أسرة من مصر مكنوش في سيناء خالص .. كل محافظات مصر قدموا شهداء ضباط وضباط صف وجنود ومازلنا نقدم شهداء حتى نتخلص نهائيا من الإرهاب.. لا تتألمي من قدر الله فينا.. واطمئني لقدر الله فينا بأيدنا كلنا.. لتعود سيناء أفضل مما كانت.. والخير والأمن والسلام والاستقرار يكون موجود فيها وفى ربوع مصر".