شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء سمير فرج للرئيس السيسى: "التخلص من الإخوان هيتكتبلك حتى بعد 100 سنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، أحد المواقف التي جمعته بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء خدمتهما في الجيش.

وقال اللواء فرج خلال الندوة التثقيفية الـ 34 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "عمرى ما ذكرت هذا الموضوع في حيات حتى لا يقال أنى أتملق ..ومش هتكلم عن الموضوع تاني..لكن إسمحلى سيادة الرئيس أتكلم المرة دي:"لما رحت الكتيبة ، الملازم اول عبدالفتاح السيسي قعدنا سنة ونصف مع بعض ، كتبت التقرير السري والقوات المسلحة مش زى المدنيين والكتيبة 34 أربعة ياخدوا امتياز..الملازم أول الوحيد اللى خد امتياز هو الملازم أول عبدالفتاح السيسي.

وتابع فرج: "مش بقول النهاردة علشان حضرتك موجود ، كان لازم ورا التقرير الأسباب ، كنا في مواقع دفاعية في سيناء ونطلع طول النهار وبنلف على الكتيبة ونمر وفى يوم حصل عاصفة بالليل والعواصف الرملية الواحد مش بيشوف ايديه والطريق اتردم ، بلغنا قيادة اللواء ، وقيادة اللواء بعتتلنا بلدوزر، وقلت النهار له عينين ، لكن الملازم أول عبدالفتاح السيسي قال المدنين هيعدوا الصبح ، ولازم الطريق يبقا مفتوح قال أنا حافظ الطريق يا أفندم ، قلتله لو البلدوزر والمعدات ادمرت هنبقا مش تمام ، قالى هابقا قادر.

وواصل: "دخلت الملجأ ونزل الملازم عبدالفتاح السيسي يفتح الطريق وهنا الحاجة اللى بنقول عليها ان نقول عليه ظابط صاحب قرار ، الكتيبة لازم تفتح ، كلم الشؤون الإدارية الفطار ايه قالولوا فول وجبنة بيضاء وشاي ، قالهم لا ، نعمل عدس لان الدنيا ساقعة والعساكر عاوزة تاخد حاجات دافية ، وقالهم افتحوا جبنة نستو ، لانها اسهل في التوزيع ، وعلشان الجبنة البيضاء صعبة في التوزيع وبتاخد وقت".

وأكمل اللواء فرج:" الساعة 6 قمت بسال فين فرد الخدمة ؟، فين الضابط عبدالفتاح ؟، قالولى يا افندم داخل ، قالى تمام يا افندم انا فتحت الطريق ، عساكر الكتيبة فطرت وراحت المية والاجازات دخلوا مواقعهم ونازلين علشان ياخدوا اجازتهم، لو ظابط ياخد قرار زي ده يبقا ظابط صاحب قرار، علشان كده كتبت في التقرير الخاص ضابط له مستقبل وصاحب قرار من 40 سنة ومكنتش عارف انه في يوم من الأيام هتبقا سيادتك رئيس".

وأضاف: "المنظر ده يافندم شوفته يوم ما قررت تخلص مصر من الإخوان واتخذت قرار التخلص من الاخوان..لا أنافق وبقول كلمة حق وربنتا هايحسابنى اذا كنت كذبت ..كنا مع بعض في المجلس العسكري وكنت أحدث ظابط يوم ما اتخذت قرار بالتخلص من الاخوان هيتكتبلك حتى بعد 100 سنة وكل اللى بتعمله كوم وانك خلصتنا من الاخوان كوم، لذلك يوم 30 يونيو لما وقفت افتكرت من 40 سنة لما اتخذت قرار في الكتيبة وانت عندك 22 سنة، عملها وهو وزير دفاع ..علشان كده انا بتفخر في يوم من الأيام انى كنت مع حضرتك في الكتيبة وبفتخر ان كتبت التقرير ده من 40 سنة..ربنا يوفقك ويكرمك اللى بتعمله النهاردة حلم كنا بنحلم بيه زمان..ربنا بيكرم مصر بالناس بتوعها عبدالناصر كان راجل عظيم والسادات كان راجل عظيم ، ومبارك كان راجل عظيم أيا كان له ما له وعليه ما عليه وسيادتك راجل عظيم وسعداء بكل هذا التطوير وايدينا في ايديك وهنكمل المشوار".