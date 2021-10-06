شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض درجات الحرارة الصغرى وأجواء باردة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة الصغري ليميل الطقس إلى البرودة بالإضافة إلى نشاط الرياح الذي يزيد من الاحساس ببرودة الطقس في آخر الليل.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن درجات الحرارة العظمي فكسرت حاجز 30 درجة ليكون الطقس نهارا مقبولا علي شمال البلاد.

وتابعت : الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

و يشهد اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.













