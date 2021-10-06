شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه الشكر لمفيد شهاب: "استدعاء التاريخ يدوقنا طعم اللى اتعمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر إلى الدكتور مفيد شهاب، متابعا: "الندوة دى والحوار ده واستدعاء التاريخ بيدوقونا طعم اللى اتعمل.. اللواء دكتور سمير فرج لما يتكلم عن حرب أكتوبر هو بيدوق شبابنا والضباط اللى موجودين هنا اللى ماشافوش ده خالص.. استدعاء التاريخ وسرد الوقائع وقتها كانت حكاية كبيرة اوى.. حكاية طابا وحكاية التحكيم.. ووكنا وقتها بنقول يا ترى هنوصل لايه.. وهل هنقدر نكمل معركتنا دى.. ونسترد طابا كاخر قطعة من أرض مصر وتعود إلينا.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "ما تحقق في ملف طابا كان أولا بالعزيمة الإرادة والعلم والخبرات الموجودة في اللجنة القانونية فى هذا الأمر.. أوجه الشكر للجنة القانونية والدكتور مفيد شهاب.. كل التقدير وكل الاحترام".