شكرا لقرائتكم خبر عن توافد أسرة السادات ومواطنين على النصب التذكارى لإحياء ذكرى نصر 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافدت أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وعدد من المواطنين، منذ قليل، على مقر النصب التذكارى بمدينة نصر لإحياء الذكرى الـ48 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.

وتحل علينا في هذه الأيام الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر عام 1973، تلك الحرب التي تمثل الانتصار الأعظم في تاريخ مصر، التى لم تكن مجرد حرب عابرة فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة والحافلة بالبطولات، بل كانت حدثا فريدا من نوعه أثار العالم أجمع، فقد شهد يوم السادس من أكتوبر أكبر الانتصارات المصرية والعربية، فقد تمكن المصريون حينها من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائي فى العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصينة، وتلّقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذي لا يقهر.