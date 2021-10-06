شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية لتنفيذ بعض الأعمال بمحور التسعين الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحور التسعين الجنوبى لتفادى مياه الأمطار المتوقعة.. حيث ستتم أعمال الغلق الكلى لمحور التسعين الجنوبى فى الوصلة من أسفل كوبرى مشاة الشويفات "أمام بنك بلوم" وحتى تقاطعه مع شارع عمر بن عبدالعزيز للإتجاه القادم من الطريق الدائرى تجاه ميدان الماونتن فيو لتنفيذ أعمال رفع منسوب الرصف مع الإستبقاء على حركة الدخول يميناً تجاه شارع الأمل "مدخل الشويفات".

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية بمحور التسعين الجنوبى للقادم من الطريق الدائرى تجاه محور محمد نجيب ليسلك يميناً مدخل الشويفات "شارع الأمل" فيساراً شارع إخناتون فيساراً محور 79 "ميدان الحمد" فيساراً شارع عمر بن عبدالعزيز تجاه محور التسعين الجنوبى.. وسيتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل يوم الخميس الموافق 7/10/2021 وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 9/10/2021.