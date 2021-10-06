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‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:-

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 8.75 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيه .
‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيه.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎الباذنجان العروس 6.5 جنيه
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه
‎‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيها.
‎الجوافة 15
‎بلح بارحى 34 جنيه
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‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه
‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
‎‏‎رمان 8.5 .
‎‏‎الباميا الخضراء 20 جنيها.
‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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