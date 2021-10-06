شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:-
- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.75 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 7 جنيه .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 6 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
الباذنجان العروس 6.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه
- الفلفل الألوان 19 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيها.
الجوافة 15
بلح بارحى 34 جنيه
- التفاح السكرى 27 جنيها.
كمثرى لبنانى 25 جنيه
العنب الأحمر 14 جنيها.
رمان 8.5 .
الباميا الخضراء 20 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.