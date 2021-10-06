شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، المصريين قيادة وشعبًا والقوات المسلحة الباسلة؛ بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي أكدت فيها القوات المسلحة المصرية قدرتها على الدفاع عن الوطن، وحققت انتصارًا عظيمًا أعاد لنا سيناء الحبيبة، وسجل فيها أبطال القوات المسلحة ومن خلفهم الشعب المصري مواقف بطولية عظيمة لا يزال التاريخ يذكرها حتى الآن.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن حرب أكتوبر احتوت على الكثير من الدروس والعبر التي نحن بحاجة إلى استحضارها وتنفيذها في الوقت الحالي؛ حيث كانت هذه الحرب بمثابة تحدٍ صعب استطاع فيه المصريون تحقيق النصر العظيم في معركة الكرامة؛ لأجل الحفاظ على هذا الوطن والذود عن أرضه ومقدراته.

وأضاف عيّاد أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تمثل نموذجًا حيًا في الإصرار والتحدي والنجاح، مؤكدًا حاجتنا في الوقت الحالي إلى استحضار تلك الروح في بناء الوطن من خلال الإخلاص في العمل وترك التكاسل والبعد عن الإشاعات، وإعلاء قيمة الوطن وضرورة الحفاظ عليه من المعتدين.

أوضح الأمين العام، أن الأحداث المختلفة التي عاشتها الدولة المصرية أكدت على أهمية الدور الفعّال الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة التي كانت ولا تزال رمزًا للعطاء والتضحية من أجل الحفاظ على كل شبر من تراب الوطن على مرّ التاريخ، مشيرًا إلى ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة وقواتنا المسلحة لاستكمال مرحلة البناء والتعمير للدولة المصرية.