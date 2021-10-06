شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطلق مبادرة ازرع شجرة باسم الشهيد وحملة للتبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت محافظة الجيزة، منذ قليل، مبادرة ازرع شجرة " باسم شهيد " من مركز شباب السلام بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة وأسر الشهداء بهدف زرع شجرة مثمرة داخل مراكز الشباب تعظيما لروح الشهداء وما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

كما بدأت إنطلاق فعاليات مبادرة التبرع بالدم من خلال التنسيق مع وزارة الصحة حيث تم توفير سيارات التبرع بالدم، بمركز شباب السلام .

ونظمت المحافظة صباح اليوم اصطفاف للشباب بديوان عام المحافظة لتحية العلم والسلام الجمهورى، وذلك ضمن عدد من الفعاليات تنظمها اليوم احتفالا بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ويهدف الاصطفاف إلى تنمية ورفع روح الولاء والانتماء للوطن وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

نهاية اليوم سيتم تنظيم مسيرة شبابية بشارع خاتم المرسلين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بمشاركة المحافظ وعدد من قيادات المحافظة والشباب بالمحافظة.

وتحتفل مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا، بقضى بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.



























