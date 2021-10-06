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القوى العاملة: صرف 7.5 مليون جنيه منح لـ7524 عاملا غير منتظم بالقليوبية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية، صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لـ"العمالة غير المنتظمة" المسجلة بالمديرية، منها صرف  17 منحة مولود ، و3 منح  زواج ، و 4 منحة وفاة ، و5 منح رعاية صحية ، فضلاً عن صرف منحة عيد الفطر والأضحى المبارك لـ 7524 عاملاً مسجلاً ، بإجمالى 7 ملايين و540 ألف جنيه .

 

وقالت فى بيان، إن المديرية قامت بتعيين 2057 شابا، من بينهم 13 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل ، وذلك من بين 7076 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 622 فرصة عمل للشباب من الجنسين  

 

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية ، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، أشار إلى  أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى المهارة 1989 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2757 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 4  شهادات  قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه 28 خطاباً لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، وتجديد 3 تراخيص عمل لأجانب .

 

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 632 منشأة دوريا ، وعمل 35 حملة تفتيش شامل ، وأسفر ذلك عن تحرير 257 محضرا ، كما تم التفتيش على 77 منشأة يعمل بها 51 طفلا ، وتم إنذار 12 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير 12 محضر فوري للمنشآت المخالفة ، وإجراء التفتيش على 342 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 191 محضرًا للمنشآت المخالفة ، وتم عقد 15 ندوة توعية ، كما تم بحث 69 شكوي  .

 

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 217 شكوى، تم تسوية 33 منها ودياً ، وإحالة  36  للقضاء ، وحفظ 39 شكوى ، ومازالت هناك 109 شكاوى تحت البحث والدراسة.

 

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني تم الانتهاء من دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الشوبك-شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة ، وكهرباء التوصيلات لـ 25 متدرباً ومتدربة .

 

وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية،  لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل  أزمة انتشار ، فقد قامت المديرية  بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة  .

 

 

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