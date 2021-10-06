شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: انتصارات أكتوبر نموذجا فريدا فى حب الوطن والتضحية فى سبيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر.

وفي هذه الذكرى التي سطرت فيها قواتنا المسلحة نموذجًا وطنيًا فريدًا في حب الوطن والتضحية في سبيل الحفاظ على أرضه، أكد مرصد الأزهر أن الوطن لا يمكن استبداله بالشعارات الجوفاء التي تطلقها الجماعات المتطرفة؛ لاجتذاب الشباب على وجه الخصوص والفئات العمرية المختلفة عمومًا لتكوين بؤر إرهابية تمكنها من تطبيق أفكارها الهدامة تمهيدًا لتدمير الأوطان، الأمر الذي يشكل تحديًا مستمرًا لمؤسسات الدولة المصرية في صدّ جماعات العنف والتطرف التي تأبى أن تترك الوطن في سلام دون النيل من استقراره وأمنه الذي طالما نَعِمَ به.

وأعدّ مرصد الأزهر عدة رسائل توعوية من المقرر نشرها تباعًا خلال الأيام القادمة، يتناول خلالها الدور الباسل الذي قام به جنودنا على الجبهة في صدّ العدو، والذي لا يزال يؤديه لكبح جماح العناصر الإرهابية التي تتربص بالوطن.

إضافة إلى الإشادة بالوحدة الوطنية التي أفرزت تعاونًا يحتذى به على كافة الأصعدة دون إغفالٍ لدور المرأة في هذه الملحمة.