شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتماد والرقابة الصحية وجايكا" تبحثان مجالات التعاون المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع وفد وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، لبحث أوجه الشراكة والتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتحقيق جودة الخدمات الصحية المقدمة بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر.

استعرض اللقاء جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال 3 سنوات فيما يتعلق بضمان جودة الخدمات الصحية التي يقدمها مشروع التأمين الصحي الشامل والموقف الحالي للمنشآت المسجلة والمعتمدة بالمنظومة وأوجه التنسيق مع مختلف أطراف المنظومة الصحية، كما استعرض اللقاء نتائج زيارة وفد (الجايكا) لمحافظة بورسعيد وأوجه الاستفادة من التجربة اليابانية في مجال الرعاية الصحية.

أوضح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة لم تكتف بإصدار معايير اعتماد GAHAR للمنشآت الصحية باختلاف أنواعها من (مسشفيات – وحدات ومراكز رعاية أولية – معامل تحاليل طبية – مراكز الأشعة – الصيدليات- مراكز العلاج الطبيعي) بل حرصت كذلك على مساعدة المؤسسات الصحية على تطبيقها ونشر ثقافة الجودة من خلال أكثر من وسيلة منها: برامج التهيئة والتعريف بالمعايير، وفريق (رفع القدرة المؤسسية على التقييم الذاتي) الذي قام حتى الآن بـ 318 زيارة ميدانية و 98 برنامج دعم عن بعد لأكثر من 200 منشأة، مؤكدا أن عملية تقييم المؤسسة الصحية لا تقف عند حصولها على التسجيل أو الاعتماد لضمان استدامة أمن وسلامة الخدمة المقدمة للمواطن ولفريق العمل بالمؤسسة وهو ما ينعكس تدريجيا على أداء المنظومة الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للمشروع خاصة محافظة بورسعيد.

وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالنظام الصحي الياباني وبالتجربة اليابانية في مجال جودة الرعاية الصحية خاصة ما يتعلق بالجودة الإكلينيكية وتطبيق الأدلة الإكلينيكية والرقابة عليها بما تشمله من عمليات تدقيقية مؤكدا أهمية الاستفادة من تجارب الخبرات الدولية في التغطية الصحية الشاملة.. ولفت د. إسماعيل إلى أهمية توجيه المزيد من الدعم للمستشفيات الجامعية التي تعد شريكا مهما في مشروع التأمين الصحي الشامل إلى جانب كل شركاء النجاح من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وفي ذات السياق، أشاد الدكتور توب ماكوتو، مستشار أول التمويل الصحي بوكالة جايكا، والوفد المرافق له بجهود الدولة المصرية لتطوير النظام الصحي وتوفير الرعاية الطبية الشاملة للمواطنين بشكل آمن وفعال، معربين عن تقديرهم للخطوات السريعة التي تمت في مشروع التأمين الصحي الشامل وعمليات التحول الرقمي للخدمات والتعاملات الإلكترونية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، مؤكدين دعمهم المستمر لمشروع التأمين الشامل، والذي يعد تجربة رائدة في القطاع الصحي المصري، باعتبارهم شركاء للتنمية.

شارك في الاجتماع د. اسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة، ود. سيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة ، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة.. وممثل وزارة المالية، وشمل وفد الجايكا: ميادة راغب، ممثل جايكا الإقليمي بالقاهرة، الدكتور توبي ماكوتو، مستشار أول التمويل الصحي بهيئة التعاون اليابانية (جايكا)، نايتو فوميا، مدير برامج الجايكا لقطاع أوروبا والشرق الأوسط ،، الدكتور محمد حسن، مدير برامج جايكا بالقاهرة، الدكتور شيماء محمد، مستشار السياسات الصحية بمكتب جايكا بالقاهرة.